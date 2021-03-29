Yozgat ve Iğdır'da güneş enerjisi santralleri ihale edilecek

Yozgat ve Iğdır'da güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapımı, kurulumu ve işletilmesi işleri ihale edilecek.

Yozgat İli Sorgun Belediye Başkanlığının ve Iğdır ili Aralık Belediye Başkanlığının konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 20 yıl süreli gelir paylaşım modeliyle kurdurulacak santralin ihalesi, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi kapsamında kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek.

Söz konusu ihaleye ait 20 yıl süreli gelir paylaşım oranlarında ilk 10 yılın geliri yüzde 85 yüklenici adına ve yüzde15 idare adına olacak. Son 10 yılın geliri ise yüzde 65 yüklenici adına, yüzde35 ise idare adına olacak.

İhalede muhammen bedel 6 milyon 400 bin lira, yüzde 3 geçici teminat ise 182 milyon 192 bin lira olarak belirlendi. İhale 9 Nisan Cuma 15.00'te Sorgun Belediye Başkanlığı odasında yapılacak.

Öte yandan, Iğdır'ın Aralık ilçesinde, 10 yıllığına gelir paylaşım modeliyle güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapımı ve işletilmesi işi için ihaleye çıkılacak.

Buna göre, Aralık'in Mollahacı mevkisinde yer alan ve mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmaz üzerine kurulacak santralin ihalesi yüzde 4'ten az olmamak üzere yüzde 1 oranında ve katlarında artırma suretiyle kapalı teklif usulü ile yapılacak.

Geçici teminat bedeli 511 bin 914 lira, muhammen bedeli ise 5 milyon 119 bin 143 lira olarak belirlenen santral ihalesi, 31 Mart Çarşamba 10.00'da Aralık Belediyesi Toplantı Odası'nda gerçekleştirilecek.