Yozgat ve Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika

YOZGAT ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 285 tabanca mermisi ele geçirildi, 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Yozgat Sarıkaya ile Kayseri'deki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 7 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 285 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınarak Yozgat Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.