Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika
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Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

03.04.2022 19:02
Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Yozgat ve Kırıkkale'de şiddetli rüzgar, bazı evlerin çatılarını uçurdu.

Yozgat ve Kırıkkale'de şiddetli rüzgar, bazı evlerin çatılarını uçurdu.

Yozgat'ta toz bulutu oluşturan şiddetli rüzgar, Aşağı Çatak Mahallesi'nde Tuna apartmanı ve Karatepe Mahallesi'nde Susam sitesinin çatısında hasara yol açtı.

Rüzgar nedeniyle çatıdan kopan kalas parçaları etrafa saçıldı, yıkılan baca ise bir iş yerine zarar verdi.

İş yeri sahibi Selahattin Koştan, şiddetli rüzgarın çatıyı olduğu gibi yere indirdiğini söyledi.

Çatıdan kopan parçaların otomobillere de zarar verdiğini anlatan Koştan, "Benim iş yerimde de hasar oluştu. Çatıyı rüzgar kaldırınca bacadaki tuğlalar dükkanın tavanını indirdi." dedi.

Yozgat Belediyesi ekipleri, sokakta güvenlik tedbiri alarak iş makinesiyle yoldaki kalasları temizledi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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