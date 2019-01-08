Son Dakika Haberleri: Yozgat ve Nevşehir'de Okullara 'Kar' Tatili

Yozgat ve Nevşehir'de Okullara 'Kar' Tatili

41 dakika önce

YOZGAT ve Nevşehir'de, yoğun kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Yozgat ve Nevşehir'de Okullara 'Kar' Tatili, System.String[]
YOZGAT ve Nevşehir'de, yoğun kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi. hamile ve engelli personele de bir gün idari izin verildi.

Yozgat'ta gün boyu etkili olan kar sonrası Vali Kadir Çakır, yazılı bir açıklama yaptı. Vali Çakır, "Yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Çarşamba günü, ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelleri de aynı tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır" dedi.

NEVŞEHİR'DE DE TATİL

Nevşehir Valiliği de yarın kar nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre kar yağışının devam edeceği belirtilerek, "Aşırı buzlanma oluşabileceği nedeniyle Çarşamba günü il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli personel bir gün idari izinli sayılacaktır. Trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın kış şartlarının gerektirdiği tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

- Nevşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:13 Kaynak: DHA

Çarşamba İlçesi, Yozgat, Nevşehir, Güncel
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