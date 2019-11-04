Son Dakika Haberleri: Yozgat ve Sarıkaya'ya aile ve toplum sağlığı merkezi yapılacak
Son Dakika Güncel Yozgat ve Sarıkaya'ya aile ve toplum sağlığı merkezi yapılacak

Yozgat ve Sarıkaya'ya aile ve toplum sağlığı merkezi yapılacak

7 saat önce

Yozgat merkez ve Sarıkaya ilçesine aile ve toplum sağlığı merkezi yapılacağı bildirildi.

Yozgat ve Sarıkaya'ya aile ve toplum sağlığı merkezi yapılacak, System.String[]

Yozgat merkez ve Sarıkaya ilçesine aile ve toplum sağlığı merkezi yapılacağı bildirildi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yazılı açıklamasında, insana ve insan sağlığına yapılan yatırımı her şeyin üstünde gördüklerini, sağlık hizmetlerinde "önce insan" yaklaşımı sergilediklerini ve tüm sağlık politikalarının merkezine "insanın mutluluğunu" koyduklarını kaydetti.

Başer, aile ve toplum sağlığı merkezlerini insan yoğunluğu ve ihtiyaçlara göre tespit ettiklerini, Sarıkaya Şekerpınar Mahallesi'nde yapılması planlanan merkezde 7 hekimin görev yapacağını, aynı zaman 112 acil sağlık hizmetlerinin de yine bu merkezde yürütüleceğini vurguladı.

Başer, "Yozgat merkezde 7 mahalleye hizmet verecek sağlık kompleksi yapacağız. Bu sağlık merkezimiz, Mutafoğlu, Şekerpınar, Agah Efendi, Mehmet Hulusi Efendi, İstanbulluoğlu, Yukarı Çatak ve Aşağı Çatak mahallelerimize hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti, Sarıkaya, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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