Yozgat ve Sivas'ta yoğun kar bekleniyor - Son Dakika
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Yozgat ve Sivas'ta yoğun kar bekleniyor

11.04.2022 16:44
Yozgat ve Sivas'ta yoğun kar bekleniyor

Meteoroloji, Yozgat ve Sivas çevreleri için yoğun kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji, Yozgat ve Sivas çevreleri için yoğun kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşerek kuvvetli, özellikle Yozgat'ın doğusu ile Sivas'ın batı ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteoroloji, Yozgat, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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