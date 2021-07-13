Yozgat Yeşilay Danışmanlık Merkezi hizmete başladı - Son Dakika

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) Yozgat halkına hizmet vermeye başladığını söyledi.

YEDAM'da gazetecilerle bir araya gelen Ertürk, tarihi Karslıoğlu Konağı'nın YEDAM'a tahsis edildiğini ve bu binada hizmet vereceklerini belirtti.

Ertürk, Yeşilay'ın köklü bir geçmişe sahip, bağımlılıkla mücadele eden bir dernek olduğunu anımsatarak, "Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın desteklediği Türkiye Rehabilitasyon Projesini uygulayacağız. Burada gençlerimize, bağımlılara yönelik rehabilite hizmetini ücretsiz vereceğiz. Bizim 600'e yakın gönüllü sayımız var, ilk etapta bu sayıyı 2 bine çıkartmak istiyoruz. Kurumumuzda 3 psikolog görev yapıyor." dedi.

Kurumlarla iş birliği içerisinde olduklarını vurgulayan Ertürk, "Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilere yönelik eğitimlerimiz olacak. Yine özellikle çocuk ve gençleri teknolojik bağımlılıktan kurtarmak için çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz." diye konuştu.