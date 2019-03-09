Son Dakika Haberleri: Yozgat Yozgat'ta Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı 5 Yaralı

Yozgat Yozgat'ta Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı 5 Yaralı

41 dakika önce

Yozgat'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı 5 yaralıYozgat'ta, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Yozgat'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı 5 yaralı

Yozgat'ta, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza sabah 06.30 sıralarında, Yozgat şehir girişinde meydana geldi. İzmir'den, Sivas yönüne giden Aksoy Taşdemir yönetimindeki 35 AL 0912 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak karşı yola geçti. Direk devrilirken, sürücü Aksoy, yanında bulunan Fezair, Şahinder, Berkay Taşdemir ve Fadime Arslan yaralandı. Hafif yaralanan sürücü Aksoy Taşdemir Uyuya kaldık herhalde, karşı yoldan bu tarafa geçtik dedi. Yaralılar, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:35 Kaynak: DHA

Sabah, Yozgat, Güncel
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