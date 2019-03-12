Yozgat Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu 9 Tutuklama

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu 9 tutuklamaYozgat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 9'u, tutuklandı.

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu 9 tutuklama



Yozgat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 9'u, tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, Yozgat merkez, Akdağmadeni, Sorgun ve Saraykent ilçelerinde, uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 adrese 110 polisin katılımıyla gerçekleştirilen ve 'Kurt Kapanı' ismi verilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 42 sentetik uyuşturucu hap, 2 av tüfeği, 1 tabanca, 66 tabanca fişeği, 283 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 125 gram esrar ele geçirildi.



Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 Mağlup Etti

Meteoroloji'den 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı! Şiddetli Şekilde Geliyor

Delirten Hastalık Nedeniyle Ötenazi İsteyen Kadının Yüzü Artık Gülüyor

Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı