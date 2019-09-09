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Yozgatlı beşizlerin okul heyecanı

1 saat önce

Yozgatlı beşizlerin okul heyecanıYOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan Özlem ve İbrahim Bulut çiftinin prematüre beşiz çocukları yaz tatilinin sona ermesiyle okula başlamanın heyecanını yaşadı.

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Yozgatlı beşizlerin okul heyecanı

YOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan Özlem ve İbrahim Bulut çiftinin prematüre beşiz çocukları yaz tatilinin sona ermesiyle okula başlamanın heyecanını yaşadı.

Akdağmadeni 75. Yıl Cumhuriyet ilköğretim Okulu 2-A sınıfında eğitim görecek olan Yunus Kerem, Zeynep Muteber, Davut Ege, Ömer Faruk ve Muhammed Emin kardeşler ilk gün okul heyecanı yaşadı.

Anne ve babası ile okula gelen Yozgatlı beşizlerin heyecanları gözlerinden okunurken okul bahçesinde toplanan öğrenciler İstiklal Marşını okuyarak öğretmenleriyle birlikte sınıflara geçti. İlköğretim ikinci sınıfa başlayan Yozgatlı beşiz kardeşler, burada sınıf öğretmenleri Mesut Şafak ve arkadaşlarıyla özlem giderdiler. Sınıfta öğretmenleri eşliğinde okuma dersi yapan beşiz kardeşler, tekrardan okula başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Beşiz kardeşlerden Zeynep Bulut okula başladıkları için mutlu olduklarını söyleyerek "Yaz tatilinde kitap okudum, oyun oynadım. Şimdi de okul başladı, okula geldim. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok özledim. Şimdi ders çalışıp oyun oynayacağım" dedi.

Muhammed Bulut ise "Kardeşlerimle ikinci sınıfa başladım okula başladığım için mutlu oldum. Öğretmenlerimi arkadaşlarımı özledim. Okula annem ve babamla geldim. Yaz tatilinde kitap okudum, dersimi yaptım. Şimdi de okuldayım okul başladı diye çok heyecanlandım" şeklinde konuştu.

Akdağmadeni, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:31 Kaynak: İHA
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