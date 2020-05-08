Yozgatlı çiftçiler yeşil mercimek ve nohut mesaisinde

Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde birinci, nohutta ikinci sırada yer alan Yozgat'ta çiftçiler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen üretime ara vermeyerek tohumları toprakla buluşturuyor.

Buğday, arpa, nohut, şeker pancarı, ayçiçeği, yeşil mercimek, fiğ, yonca ve korunga gibi tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde önemli kentler arasında yer alan Yozgat'ta çiftçiler, Kovid-19'a rağmen üretimlerini ara vermeden sürdürüyor.

Çiftçiler bir taraftan buğday ekili tarlalarda yabani otla zirai mücadele ederken, diğer taraftan da nohut, yeşil mercimek ve şeker pancarı tohumlarını toprağa ekiyor.

Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7,5 milyon dekar ekilebilir araziyle Türkiye'de bu alanda 5. olduklarını söyledi.

Yaklaşık 3,5 milyon dekarda hububat üretimi yapıldığını anlatan Özkaya, arpa ve buğday gelişiminin çok güzel olduğunu, geçen yıldan daha fazla ürün beklediklerini ifade etti.

Özkaya, yemeklik dane baklagil üretimi açısında da önemli bir potansiyele sahip olduklarını, 42 bin 227 kayıtlı çiftçiyle büyük bir tarım ordusuna sahip bulunduklarını vurguladı.

Yozgat'ın 600 bin dekar nohut ekimiyle ikinci, 154 bin dekar yeşil mercimekle de ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Özkaya, "Bu yıl yaklaşık 70 bin ton nohut beklemekteyiz. Yeşil mercimekte de iddialıyız. Ekiliş ve ürün bazında Türkiye'nin birinci sırasındayız. 18 bin ton ürün bekliyoruz. Şeker pancarında ise 254 bin dekar ile 3. sıradayız. Koronavirüse rağmen üretimini hız kesmeden sürdüren çiftçilere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Koronavirüse rağmen tarlada mesaideler

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz de 2020 yılı bahar mevsiminin koronavirüs nedeniyle zorlu başladığını belirtti.

Çiftçinin ekinlerine gübresini attığını, nohut, mercimek ve ayçiçeğini ektiğini, bahçe ekimi ve zirai mücadele çalışmalarının sürdüğünü anlatan Açıkgöz, "Hayat devam ediyor. Baharımız iyi geçti, inşallah bu şekilde devam eder. Ürünümüzde sıkıntı olmazsa her yılki gibi ürünümüzü üretip devletimize hizmet edeceğiz." dedi.



Lök köyü çiftçilerinden Hasan Yiğit (75) ise gelen kısıtlamayla dışarı çıkamadıklarını ancak çiftçilere sağlanan istisna ile tarlada çalışabildiklerini aktardı.



Çiftçi Atila Ertuğrul da verimli bir yıl geçirmek için bir taraftan zirai ilaçlama, bir taraftan da ekime hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Arazide çalıştıkları için koronavirüse karşı karantinada gibi olduklarını vurgulayan Ertuğrul, "Çiftçi olarak üretmek zorundayız, çiftçi ülkenin temel direği, üretmezsek aç kalırız. Buğday, sebze, meyve bunların hepsini bizim gibi çiftçiler üretiyor. Biran önce koronavirüsten kurtulmak için dua ediyoruz." diye konuştu.