Çiftçilere yerli tohumla üretilen 19 çeşit buğday ile 14 çeşit arpa tanıtıldı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve Yozgat'ta deneme ekimi yapılan buğday ile arpa çeşitleri çiftçilere tanıtıldı.

Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü buğday ıslahçısı ve Islah Genetik Bölüm Başkanı Bayram Özdemir, Bayatören köyünde Ali Şahiner ve Özlüce köyünde Mehmet Ali Uğur Nemli'ye ait tarlalara yerli tohumla deneme ekimi yapılan 19 çeşit buğday ve 14 çeşit arpa hakkında bilgi verdi.

Özdemir, enstitünün 1926 yılından beri bu topraklar için üretim yaptığını belirterek, "Bu kapsamda 38 ekmeklik, 13 makarnalık, 2 siyez bir tane de kavılca çeşidini buğday olarak tescil ettirdik. 25 civarında tescilli arpamız mevcut. Geleneksel yöntemleri kullanıyoruz, bu topraklar için en iyi performansı gösteren çeşitleri geliştiriyoruz. Yurt dışından çok çeşit geliyor, çok yüksek iklim isteği ve su isteği olan çeşitler. Burada ilk yıl verimli oluyor ama daha sonra iyi performans gösteremiyor." diye konuştu.

Türkiye'ye en uygun buğday çeşidini geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Özdemir, "Su zengini bir ülke değiliz. Bu nedenle şartlarımıza en iyi uyum sağlayan en iyi performansı gösteren çeşitleri geliştiriyoruz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya da yerli ve milli tohum çeşitlerinin çiftçilere tanıtımını yaptıklarını aktardı.

Babayağmur köyü çiftçilerinden Mustafa Gülce de buğday çeşitlerini yerinde görmeye geldiklerini dile getirerek, "Ürünlerin verimi hoşumuza gitti. Şanlı ve Aytenabla tohum çeşitlerinin veriminin yüksek olduğunu gördük. Onlardan ekeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerden Mehmet Kılınçer ise yerli ve milli tohumlardan temin edip ekeceğini söyledi.