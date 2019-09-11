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Yozgatlı Dernekler Federasyonun'ndan Palancıoğlu'na Ziyaret

49 dakika önce

Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Özcan ve yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdiler.

Yozgatlı Dernekler Federasyonun'ndan Palancıoğlu'na Ziyaret, System.String[]

Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Özcan ve yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdiler.


Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde toplumda yer alan dernekleri önemsediklerini kaydederek, Yozgat'ın Kayseri için ayrı bir yeri olduğunu çünkü komşu iki vilayet olarak her zaman iç içe olduklarını birçok gelenek, yaşam tarzı ve yemek kültürü ile benzerlik gösterdiğini kaydetti.


Kayseri ilinin bir bölge şehri olduğunu ticaret ve üretim merkezi, sağlık ve turizm merkezi gibi birçok değeri taşıdığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kayseri, sanayisi, ekonomisi, zengin ve bol çeşit ticaret ürünleri, sağlık ve eğlence merkezleri, tarihi yapı ve doğal güzellikleri ile adeta bir bölge şehridir. Bir cazibe merkezidir. Bölgesel ve yerel kültür derneklerini önemsiyoruz. Çünkü bu Anadolu'nun özünde kültür zenginliği bulunmaktadır. Özellikle günümüzde bu değerler daha iyi anlaşılmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak kültür ve toplum değerlerine önem veren her türlü çalışmaya ve etkinliği destek oluyoruz. Sivil toplum kuruluşlarını önemsiyor ve değer veriyoruz. Birlikte ve dayanışma içerisinde yapılabilecek her türlü etkinlikte de varız. Ziyaretiniz için teşekkür eder, yeni yönetime başarılar dilerim." dedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:40 Kaynak: İHA
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