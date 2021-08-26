Gençler yüzmeyi portatif havuzda öğreniyor - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Yozgat'ta inşa edilen portatif havuz, vatandaşlarının kullanımına sunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenörler, Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde hizmete sunulan portatif havuzda yüzme bilmeyen gençlere eğitim verirken, yüzme bilenler ise sıcak havada serinleyip suyun tadını çıkardı.

Basın mensuplarına konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Yozgat'ta yüzme bilmeyen bir kişi dahi bırakmak istemediklerini söyledi.

Bu amaçla il merkezi ile Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerine portatif yüzme havuzları kurulduğunu belirten Parlak, "Proje kapsamında geçen yıl Yozgat'a verilen hedef 4 bin 500 kişiydi. Bu sene Yozgat'ımızda hiç yüzme bilmeyen kalmasın diye bu hedefimizi 7 bine çıkarttık." ifadelerini kullandı.

Portatif havuzda yüzmenin keyfini yaşayan gençlerden Yaşar Koç, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın hazırlamış olduğu proje ile yüzme öğreniyoruz. Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Hocalarımızın sayesinde yüzmeyi öğreniyoruz. Yüzmeyi bilmeyen kalmasın." diye konuştu.

Arda Çelik ise "Burada spor yapıyor ve eğleniyoruz. Bizim için de güzel bir an oluyor. Denizimiz yok ama burada havuzda yüzüyoruz." şeklinde konuştu.