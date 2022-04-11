Yozgatlı iş insanı günlük 300 kişiyi "Vakıf Sofrası"nda ağırlıyor - Son Dakika

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Yozgatlı iş insanı Zafer Özışık, kentte hayırseverliğiyle bilinen babası Ahmet Dursun Özışık adına 2009'dan beri her ramazan günlük yaklaşık 300 kişiye iftar veriyor.

İş insanı Zafer Özışık'ın "Vakıf Sofrası" adıyla 14 yıl önce başlattığı, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle 2020 ve 2021'de verilemeyen iftarlar, bu yıl yeniden başladı.

Bir binanın alt katında yapılan iftar organizasyonunda, üniversite öğrencileri de ihtiyaç sahiplerine, öğrencilere, yolcu ve evine yetişemeyen vatandaşlara gönüllü olarak yemek dağıtıyor.

Babası Ahmet Dursun Özışık'tan kendisine miras kalan yardımseverliğin sürdürülmesini çocuklarına da vasiyet eden Özışık, oğlunun ismini hayırseverlikten esinlenerek "Vakıf Ahmet" koydu.

Özışık, AA muhabirine, babasının geçmiş yıllarda şoförlük ve otobüsçülük yaptığını, o yıllarda yolda kalan, paralı parasız kişileri taşıdığını, ihtiyaç sahiplerine yemek yedirdiğinden dolayı arkadaşları arasında kendisine "Vakıf" lakabı takıldığını söyledi.

"Vakıf Sofrası" adıyla iftar sofrası kurduklarını aktaran Özışık, şunları kaydetti:

"Babam 1981'de vefat etti. Allah bize imkan verince bu sofrayı açmaya karar verdik, babamızdan gelen bu geleneği oğluma da vasiyet ettim, bu sofrayı devam ettireceğiz. nşallah bu vakıf sofraları çoğalır, insanlara yardımcı olur. Paylaşmak mutluluktur. Allah ömür verdikçe geleneği devam ettirmeyi düşünüyoruz. Çocuklarıma da vasiyet ettim. Ramazan paylaşmaktır, paylaştıkça çoğalır, paylaştıkça güzelleşir."

"Gelemeyenlere sefer tasıyla yemek götürüyoruz"

İftar dağıtımında gönüllü olarak çalışan Oktay Yıldırım da bir kamu kurumunun müşteri ilişkileri müdürlüğünden emekli olduğunu belirterek, "8-10 yıldır gönüllü olarak hizmet ediyorum. Buraya gelenleri misafir görüp, hizmet ediyorum. Buraya yolda kalanlar, evine yetişemeyenler veya evinde yemek yapamayanlar geliyor. Gelemeyenlere sefer tasıyla yemek götürüyoruz. Burada insanlar mutlu ben de onlarla yemek yediğim için mutluyum. Günlük 300-320 kişiye yemek veriyoruz." diye konuştu.

Gönüllü yemek dağıtımı yapan üniversite öğrencilerinden Betül Beyza Cem ise insanlara yardımcı olmaya çalıştığını ve bununla gurur duyduğunu dile getirdi.

Öğrencilerden Alperen Atçı da ihtiyaç sahiplerinin özellikle üniversite öğrencilerinin iftardan yararlandığını söyledi.

Vatandaşlar da iş insanı Özışık'a teşekkür etti.