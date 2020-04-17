Yozgatlı iş insanı Şahin'den üniversite hastanesine koruyucu izolasyon sedye yardımı - Son Dakika

Yozgatlı iş insanı Bilal Şahin, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede koronavirüs tanısı konulan hastaları nakletmek üzere kullanılan koruyucu izolasyon sedyesi ile el ve yüzey dezenfektan malzemesi yarımında bulundu.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, koruyucu sedyenin koronavirüs ile mücadele sürecinde hayati önem taşıyan bir malzeme olduğunu söyledi.

Karadağ, hayırsever iş insanı Bilal Şahin'in daha önce de tıbbi maske, yüz siperi, eldiven, koruyucu tulum, koruyucu gözlük, bone ve dezenfektan malzemesi yardımında bulunduğunu anımsatarak, "Yozgat Valiliğinin yaptığı pandemi toplantılarında non-COVID hastane olarak belirlenen üniversite hastanemiz Kovid-19 tanısı dışındaki hastaların tedavi edildiği bir hastane olarak tüm yükü üstleniyor. Bu süreçte Kovid-19 tanısı konulan hastalarımızı pandemi hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi'ne koruyucu izolasyon sedyesi ile nakledilmesi hayati bir önem arz etmektedir." dedi

Karadağ, iş insanı Şahin'i telefonla arayarak yardımı için teşekkür etti.