Yozgatlı iş insanı Şahin'den Yerköy Devlet Hastanesine sedye desteği - Son Dakika

Yozgatlı iş insanı Bilal Şahin, Yerköy Devlet Hastanesine sedyesi yardımında bulundu.

Sedyeleri teslim alan hastane başhekimi Dr. Ümit Öztürk, yardımlarından dolayı Şahin'e teşekkür etti.

İş insanı Şahin de sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede büyük fedakarlıklar yaptığını söyledi.

Şahin, sağlık çalışanlarına ne yapılsa az olduğunu vurgulayarak, "Koronavirüs ile mücadele sürecinde sağlık çalışanlarımızın işlerini daha rahat yapmaları gerekmektedir. Bizlerde biraz olsun sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için 4 sedye yardımında bulunduk. Tüm sağlık çalışanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.