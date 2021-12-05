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Yozgatlı iş insanına kargo tutanağı diye 2,3 milyon avroluk senet imzalattırıldığı iddiası - Son Dakika

Yozgatlı iş insanına kargo tutanağı diye 2,3 milyon avroluk senet imzalattırıldığı iddiası

05.12.2021 14:45

Yozgat'ta kuryenin getirdiği paketi teslim alırken dolandırıcılar tarafından teslim tutanağı diye 2 milyon 300 bin avroluk borç senedine imza attığını iddia eden iş insanı 59 yaşındaki İbrahim Hazer, hukuk mücadelesi başlattı.

Yozgat'ta kuryenin getirdiği paketi teslim alırken dolandırıcılar tarafından teslim tutanağı diye 2 milyon 300 bin avroluk borç senedine imza attığını iddia eden iş insanı 59 yaşındaki İbrahim Hazer, hukuk mücadelesi başlattı.

Hazer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çayıralan ilçesine bağlı Günyayla köyünden 1978 yılında Almanya'ya gittiğini, 2015'te Ankara merkezli kurduğu şirket ile Almanya'da inşaat, tünel, köprü işleri yapmaya başladığını söyledi.

Doğup büyüdüğü köyü ve ilçesine yaptığı yardımlardan dolayı kurum ve kuruluşlardan birçok kez teşekkür plaketi aldığını belirten Hazer, eylül ayında bir kuryenin getirdiği teşekkür plaketini teslim alırken dolandırıldığını öne sürdü.

Hazer, kendisini telefonla arayan bir kişinin, "Size özel bir kargo var, bu kargoyu sizin almanız gerekiyor." dediğini anlatarak, "Kurye özel bir araç ile geldi. 'Aracımız arızalandı, bu aracı başkasından aldım, acele götüreceğim' diye acele ettirdi, kargo teslim tutanağını imzaladım." dedi.

Paketten, bir dernek tarafından gönderilmiş gibi gösterilen teşekkür plaketi çıktığını belirten Hazer, "Dolandırıcılar, kargo tutanağının altına boş senet yerleştirmişler. Bir Almanya vatandaşından borç almışım gibi göstererek o senedin üzerine 2 milyon 300 bin avro yazmışlar. Bugünkü değeri yaklaşık 35 milyon lira. Senedi bir kişiye ciro ettirerek evime, iş yerime haciz gönderdiler. Sonradan araştırdığımda böyle bir derneğin olmadığını, uzun yıllar önce kapandığını öğrendim." diye konuştu.

İcra müdürlüğüne teminat yatırarak haciz işlemlerini durdurduğunu dile getiren Hazer, şunları kaydetti:

"Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Menfi tespit davası açtım, teminat yatırarak icrayı durdurdum. Teminatı yatırmasaydım bankadaki param karşıdakilerin olacaktı. Ben Türkiye'de ihracat yapan bir insanım. Yabancı yatırımcıları da ülkeme getirecektim. İlçeme yurt dışı ortaklıkla yatırım yapacaktım ama maalesef bir imza ile bütün hayatımı kararttılar, yatırım yapamaz hale geldim. Vatandaşlara tavsiyem, imza atarken 10 kez düşünsünler, altına üstüne baksınlar, kontrol etsinler. Ben çok mağdur oldum."

Hazer'in, yurt dışındayken yaz tatilini geçirdiği adresi Nevşehir'de olduğundan avukatı aracılığıyla Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına, aralarında bir yakını ve bir Almanya vatandaşının olduğu 8 kişi hakkında, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunduğu, şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yozgatlı iş insanına kargo tutanağı diye 2,3 milyon avroluk senet imzalattırıldığı iddiası
Yozgatlı iş insanına kargo tutanağı diye 2,3 milyon avroluk senet imzalattırıldığı iddiası
Yozgatlı iş insanına kargo tutanağı diye 2,3 milyon avroluk senet imzalattırıldığı iddiası
Yozgatlı iş insanına kargo tutanağı diye 2,3 milyon avroluk senet imzalattırıldığı iddiası

Almanya, Ankara, Yozgat, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgatlı iş insanına kargo tutanağı diye 2,3 milyon avroluk senet imzalattırıldığı iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgatlı iş insanına kargo tutanağı diye 2,3 milyon avroluk senet imzalattırıldığı iddiası - Son Dakika
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