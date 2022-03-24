Yozgatlı kadınlar filografi kursuyla sosyalleşiyor - Son Dakika
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Yozgatlı kadınlar filografi kursuyla sosyalleşiyor

24.03.2022 12:59
Yozgatlı kadınlar filografi kursuyla sosyalleşiyor

Yozgatlı kadınlar, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan filografi kursuna katılarak hem meslek öğreniyor hem de sosyalleşiyor.

Yozgatlı kadınlar, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan filografi kursuna katılarak hem meslek öğreniyor hem de sosyalleşiyor.

Yozgat Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Mehmet Yücesoy, kurs binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde 220 kursa 4 bin 320 kursiyerin katıldığını söyledi.

Kurslardan birinin de filografi olduğunu aktaran Yücesoy, "Yetişkinlerimiz burada filografi çalışması yapıyor. Kursiyerlerimizin ilgisinden memnunuz." diye konuştu.

Filografi kursu usta öğreticisi Sevcan Gümüş de kursiyerlerin, ahşap zemin üzerine çaktıkları çiviler arasından telleri geçirerek motifleri ortaya çıkardığını belirtti.

Kursiyerlerin hem sanat öğrenip hem de sosyalleştiğini anlatan Gümüş, "Kursiyerlerimiz eğitim aldıktan sonra kendilerini geliştirerek yaptıkları işleri satabiliyor. Bu şekilde hem ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar hem de güzel vakit geçiriyorlar." dedi.

Kursiyerlerden Bahar Akdeniz de 3 aydır kursa geldiğini ve 3 tablo yaptığını kaydetti.

Kursa başladığında acemilik çektiğini dile getiren Akdeniz, "Burada güzel zaman geçiriyorum, arkadaşlarla yaptığımız işlerle kafamız dağılıyor, günlük hayatın telaşından biraz olsun uzaklaşabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kursa yeni başlayan Birsen Gök ise başlangıç aşamasında olduğunu ama ileride para kazanmak, aile bütçesine katkı sağlamak istediğini aktararak, "Burada güzel vakit geçiriyoruz, arkadaşlar ediniyoruz, sosyalleşiyoruz. Günlük hayatın rutininden kaçıyoruz. Herkese tavsiye ederim, evde boş vakit geçirmektense burada hem hobi ediniyoruz hem evimizi güzelleştirecek çalışma yapıyoruz." şeklinde konuştu.

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Halk Eğitimi Merkezi, Halk Eğitim Merkezi, Yozgat, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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