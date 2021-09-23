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Yozgatlı kadınlar, kurdukları kooperatifle yöresel ürünlere değer katıyor - Son Dakika

Yozgatlı kadınlar, kurdukları kooperatifle yöresel ürünlere değer katıyor

23.09.2021 11:11
Yozgatlı kadınlar, kurdukları kooperatifle yöresel ürünlere değer katıyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın önerdiği "yerelden kalkınma" modeli kapsamında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bir araya gelen kadınlar, kurdukları kooperatifle hem yöresel ürünlere değer katıyor hem de kazanç sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın önerdiği "yerelden kalkınma" modeli kapsamında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bir araya gelen kadınlar, kurdukları kooperatifle hem yöresel ürünlere değer katıyor hem de kazanç sağlıyor.

Oktay'ın yönlendirmesiyle 3 yıl önce bir araya gelen 7 girişimci kadın, "Çekerekli üretecek, Çekerekli kazanacak" sloganıyla Çekerek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu.

Kısa sürede 30 ev hanımının üye olduğu kooperatifte, Çekerek Belediyesince tadilatı yapılarak Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'ne dönüştürülen eski buğday pazarı binasında mevsimine göre yöresel ürünler işlenerek satışa sunuluyor.

Kooperatif Başkanı Emine Turgut, AA muhabirine, kuşburnu marmelatı, üzüm pekmezi, acılı sos, domates salçası ürettiklerini, zaman zaman da erişte, mantı, gözleme ve yufka ekmek yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın destekleriyle Çekerekli kadınların iş sahibi olduğunu aktaran Turgut, "Ürünlerimizi genellikle köylerdeki kadınlardan temin ediyoruz. Onlar da istedikleri zaman burada bizimle çalışabiliyor. Ürünlerimizi PTT AVM, tarım kredi kooperatifi ve internet üzerinden satıyoruz. Biz kazandıkça buradaki kadınlar da kazanıyor." dedi.

Hedef, 10-15 bin kavanoz ürün üretmek

Kooperatifte çalışan kadınların çok mutlu olduğunu dile getiren Turgut, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız burada çalışarak evine ekmek götürüyor, kimi çocuğunu okutuyor, kimi ailesini geçindiriyor. İş imkanı kısıtlı olan ilçemizde böyle bir yerin olmasından çok memnunlar. Herkes aile bütçesine bir şekilde dokunuyor. Çoğu arkadaşımız, evde oturmaktansa buraya gelip üretime katkı sağladıklarını ve güzel vakit geçirdiklerini söylüyor. Bu da bizi memnun ediyor. Buradan, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a, Kaymakamımız Hayrettin Buğra Güzel ve Belediye Başkanımız Eyyüp Çakır'a teşekkür ediyoruz."

İlçeye gelen ziyaretçilerin giderken hediye götürme konusunda daha önce sıkıntı yaşadıklarına değinen Turgut, "Şimdi ürettiğimiz ürünleri hediye olarak götürüyorlar. Yurt dışından dahi siparişlerimiz oluyor. Biz 5 bin kavanoz üretim hedefiyle başlamıştık, şimdi hedefimiz 10-15 bin kavanoz üretmek. Sezon bittiğinde boş durmuyoruz, erişte yapıyoruz, çanta ve ip bebek örüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kooperatif üyesi kadınlar çok mutlu

Marmelat için kuşburnu toplayan Semiha Ecevit de kooperatifte ev ortamı gibi çalıştıklarını, evde oturmaktansa çalışmanın çok daha güzel olduğunu belirtti.

Fatma Bilmez ise "Burada çalışıyoruz, para kazanıyoruz, çocuklarımızın istediklerini alabiliyoruz, çok mutluyuz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve belediye başkanımızdan Allah razı olsun." diye konuştu.

Aynur Aktaş ev ekonomisine katkıda bulunduğunu dile getirerek, "Harçlıklarımızı çıkartıyoruz, hepsinden önemlisi de üretmenin, bir şeyler yapmanın zevkine vardık. Üretmek insanı çok mutlu ediyor. Özellikle Fuat Oktay Bey bize ağabeylik ediyor, ilçemize destek oluyor." dedi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgatlı kadınlar, kurdukları kooperatifle yöresel ürünlere değer katıyor - Son Dakika


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