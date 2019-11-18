Yozgatlı öğrenciler, Malazgirt'in tarihi yerlerini gezdi

İçişleri Bakanlığının "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Yozgat'tan 40 öğrenci ve 8 öğretmen, Muş'un Malazgirt ilçesine geldi.

İlçenin tarihi önemi hakkında bilgilendirilen öğrenciler, tarihi köprüleri, Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkı, 1071 Zafer Anıtı ve Malazgirt Kalesini gezdi.

Öğrenciler, daha sonra Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Er İsmail Bülbül'ün ailesini ziyaret ederek, plaket taktim etti.

Şehit Bülbül'ün ağabeyi Mehmet Bülbül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlilerinden Ahmet Durmuş da projenin önemine değinerek, bu sayede öğrencilere, Türklere Anadolu'nun kapılarının açıldığı Malazgirt'in tarihi, kültürü ve doğal zenginliklerini tanıttıklarını söyledi.