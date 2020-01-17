Yozgatlı öğrencinin bayrak sevgisi - Son Dakika

Yozgatlı öğrencinin bayrak sevgisi
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Yozgat'ta bir öğrenci karne törenine gelen Vali Kadir Çakır'ın arabasındaki bayrağı öpüp anlına koydu.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:52 Kaynak: AA
Yozgat'ta bir öğrenci karne törenine gelen Vali Kadir Çakır'ın arabasındaki bayrağı öpüp anlına koydu.
Erdoğan Akdağ İlkokulu'nda düzenlenen törene gelen Vali Kadir Çakır'ın makam aracı okul bahçesinde dururken iki öğrenci gelip arabayı inceledikten sonra birinci sınıf öğrencisi Adil Erdem Temiz'in arabanın önüne geçerek bayrağı öpüp anlına koyması okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
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