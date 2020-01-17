Yozgatlı öğrencinin bayrak sevgisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgatlı öğrencinin bayrak sevgisi - Son Dakika

Yozgatlı öğrencinin bayrak sevgisi

6 saat önce

Yozgat'ta bir öğrenci karne törenine gelen Vali Kadir Çakır'ın arabasındaki bayrağı öpüp anlına koydu.

Yozgat'ta bir öğrenci karne törenine gelen Vali Kadir Çakır'ın arabasındaki bayrağı öpüp anlına koydu.

Erdoğan Akdağ İlkokulu'nda düzenlenen törene gelen Vali Kadir Çakır'ın makam aracı okul bahçesinde dururken iki öğrenci gelip arabayı inceledikten sonra birinci sınıf öğrencisi Adil Erdem Temiz'in arabanın önüne geçerek bayrağı öpüp anlına koyması okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Yozgatlı öğrencinin bayrak sevgisi

Yozgat, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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