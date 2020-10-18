Yozgatlı profesör köy okullarını gezip öğrencileri motive ediyor - Son Dakika

Yozgatlı profesör köy okullarını gezip öğrencileri motive ediyor

18.10.2020 11:15

İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi devlet okulunda yatılı olarak okuyan Yozgatlı profesör, tek tek köy okullarını gezerek düzenlediği etkinliklerle yol gösterdiği öğrencileri motive ediyor.

İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi devlet okulunda yatılı olarak okuyan Yozgatlı profesör, tek tek köy okullarını gezerek düzenlediği etkinliklerle yol gösterdiği öğrencileri motive ediyor.

Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, devlete ve millete olan borcunu, kendisi gibi köylerde okuyan öğrencilere yol göstererek ödemek istiyor.

Arkadaşlarından, çeşitli derneklerden ve düzenlediği kampanyalarda topladığı kitapları, gittiği okullarda öğrencilere hediye eden Böyükata, köylerin ismine göre, " Hisarbey'den Farabi çıkabilir", " Bayındırhüyük'ten Akşemseddin çıkabilir" gibi isimlerle düzenlediği etkinliklerle öğrencileri motive ediyor.

Derslerde öğrencilere, bilim ve bilim adamları hakkında bilgi veren Böyükata, öğrencilerin sorularını cevaplıyor.

Öğrenciler de köylerinde bir profesörü ağırlamaktan, onunla ders işleyip sohbet etmekten mutluluk duyuyor.

Böyükata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de köyde doğduğunu, ilkokulu köyde okuduğunu anlatarak, Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Bayındırhöyük İmam Hatip Ortaokulunda "Bayındırhüyük'ten Akşemseddin çıkabilir" etkinliği düzenlediğini söyledi.

Ortaokul ve liseyi, "milletin parasıyla, Pazarören'de devlet okulunda, parasız ve yatılı olarak" okuduğunu anlatan Böyükata, "Bu nedenle köy okullarından gelen talepleri geri çevirmiyorum. Gittiğim yerlerde Farabi'den, İbn-i Sina'dan, Aziz Sancar gibi bilime öncülük etmiş insanlardan bahsediyoruz. Onların hayatlarından örnekler veriyoruz. Bu da öğrenciler arasında merak uyandırıyor." dedi.

Böyükata, gittikleri yöreden de bahsettiklerini kaydederek, "Yozgat'ta üst düzey birçok devlet adamımız var. Bulunduğumuz köy, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'in doğduğu köy. Bunlar çocuklarımız için birinci derece motivasyon kaynağı oluyor." ifadelerini kullandı.

"Biz kendi dönemimizde bir profesörle tanışma fırsatı bulamadık"

Çekerek Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan da bir öğretim görevlisinin köy, kasaba demeden gelmesinden mutlu olduklarını dile getirdi.

Akkan, "Biz kendi dönemimizde bir profesörle tanışma fırsatı bulamadık. Bizim çocuklarımız eğitimin başında profesörden ders alma, onun deneyimlerinden faydalanma fırsatı buldu. Hocamıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Mustafa Bey'i her zaman köyümüzde görmek istiyoruz." diye konuştu.

Bayındırhüyük İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Erdem ise Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile bir etkinlik düzenlediklerini aktardı.

Erdem, okulda normal eğitim öğretimin dışında farklı etkinlik düzenlemeyi çok önemsediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben de köyde okudum büyüdüm, ilk defa profesörü üniversitede gördüm, tanıdım, üniversitede dinledim. Bizim öğrencilerimiz 5. sınıfta profesörle ders yapma imkanı buldu. Bu etkinliğin çocukların ufkunu açma adına büyük bir şans olduğunu düşünüyorum."

"Hocamız bize köy okullarından da profesörlerin çıkabileceğini söyledi"

Öğrencilerden Meltem Akkan da köylerine ilk defe profesör geldiğini ifade ederek, "Çok mutlu odum, bize sorular sordu, biz de cevapladık. Aziz Sancar'ı, Akşemseddin'i, bilim insanlarını öğrendik." dedi.

Duygu Geçim de "Profesör hocamız, bize herkesin bilim insanı olabileceğini söyledi, bize güven verdi. Aziz Sancar köyden çıktı, biz de köy okulunda okuyoruz, biz de profesör olabiliriz." diye konuştu.

Esmanur Karaşahin de profesörle ders yaptıklarını, sohbet ettiklerini aktardı.

Karaşahin, "genelde köy okullarından fazla bir şey çıkmaz" dendiğini anlatarak, "Hocamız bize köy okullarından da profesörlerin çıkabileceğini söyledi. Bizleri, daha iyi yerlere gelebileceğimiz konusunda motive etti, çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Yozgatlı profesör köy okullarını gezip öğrencileri motive ediyor
Yozgatlı profesör köy okullarını gezip öğrencileri motive ediyor
Yozgatlı profesör köy okullarını gezip öğrencileri motive ediyor
Yozgatlı profesör köy okullarını gezip öğrencileri motive ediyor

Akşemseddin, Çekerek, Farabi, Yozgat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgatlı profesör köy okullarını gezip öğrencileri motive ediyor - Son Dakika

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