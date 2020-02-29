Yozgatlı şehidin şehadet haberi evine ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgatlı şehidin şehadet haberi evine ulaştı - Son Dakika

Yozgatlı şehidin şehadet haberi evine ulaştı

6 saat önce

İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Yozat'ın Akdağmadeni nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in şehadet haberi evine ulaştı.

Yozgatlı şehidin şehadet haberi evine ulaştı, System.String[]

İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Yozat'ın Akdağmadeni nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in şehadet haberi evine ulaştı.


Özdemir'in şehadet haberi bugün ilçeye bağlı Arpalık köyünde ikamet eden annesi Emine ve babası İbrahim çiftine veridi. Özdemir ailesinin evinde hem hüzün hem de gurur oluştu. Evin dış cephesine Türk bayrağı asıldı. Özdemir'in 6 kardeşten en küçükleri olduğu öğrenildi. - YOZGAT

Hüseyin Özdemir, Akdağmadeni, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:38 Kaynak: İHA
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