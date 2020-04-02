Yozgatlılar eve kapandı, cadde ve sokaklar boşaldı - Son Dakika

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Yozgatlılar eve kapandı, cadde ve sokaklar boşaldı
6 saat önce
Yozgatlılar eve kapandı, cadde ve sokaklar boşaldıYOZGAT'ta, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar evden çıkmayınca, sokaklar büyük oranda boşaldı.
Yozgatlılar eve kapandı, cadde ve sokaklar boşaldı
YOZGAT'ta, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar evden çıkmayınca, sokaklar büyük oranda boşaldı.
Türkiye genelinde görülen koronavirüs salgını nedeniyle Yozgat'ta vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmadıkları görüldü. Kentin cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu büyük oranda azaldı. Kentin en yoğun noktalarından Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü.
Polis, koronavirüs önlemleri kapsamında ATM önlerine sosyal mesafenin korunması amacıyla bariyer yerleştirdi. ATM'lerde işlemlerini yapmakta zorluk yaşayan vatandaşlara ise polis yardım etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:04 Kaynak: DHA
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