Son Dakika Haberleri: Yozgatlılar, Şüheda'nın İzinde

Yozgatlılar, Şüheda'nın İzinde

18 dakika önce

Gölbaşı Yozgatlılar Derneği Başkanlığı tarafından Çanakkale Saferi'nin 104. yıldönümünde "Şühedanın İzinde Duada Buluşalım" adlı bir program düzenlendi.

Yozgatlılar, Şüheda'nın İzinde, System.String[]
Gölbaşı Yozgatlılar Derneği Başkanlığı tarafından Çanakkale Saferi'nin 104. yıldönümünde "Şühedanın İzinde Duada Buluşalım" adlı bir program düzenlendi. Bahçeli Park Tesislerinde düzenlenen program büyük ilgi gördü.

Programın açılışında konuşan Gölbaşı Yozgatlılar Derneği Başkanı Murat Karakurt, ecdadın Çanakkale'de yazdığı destanın asırlar geçse de unutulmayacağını ifade ederek, birlik olunduğunda Türk milletinin neler yaptığının ispatı Çanakkale'dir, kurtuluş mücadelesidir" dedi. Başkan Karakurt, düzenlediği etkinliğe katılım gösteren konuklara ve kendilerini yalnız bırakmayan Gölbaşılılara teşekkür etti.

Destek ve dua istedi

Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Meclis üyesi Adayı Murat Ilıkan da düzenlenen "Şühedanın İzinde Duada Buluşalım" programında yaptığı konuşmada, bile bile ölüme giden bir ecdadın temsilcileri olmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Ilıkan, 31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Gölbaşı'nda Cumhur İttifakının adayı Sayın Ramazan Şimşek'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda da sayın Mehmet Özhaseki'ye destek isteyerek "Bir hemşehriniz olarak sizden tek istirhamım Gölbaşı'nda Ramazan Şimşek'e, Büyükşehirde de Mehmet Özhaseki'ye destek ve dualarınızdır" dedi.

Karakaya ve çiçek de katıldı

Gölbaşı Yozgatlılar Derneği'nin düzenlediği bu anlamlı programa MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, TBMM eski Başkanlarından Cemil Çiçek, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve Gölbaşılı vatandaşlar katıldı. Programda daha sonra konuklara arabaşı ikram edildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:05 Kaynak: İHA

Karakurt, Ramazan Şimşek, Ankara, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş Hakkında Soruşturma Açıldı HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Yurdanur Güven, Gözaltına Alındı Hakkında Soruşturma Açılan Mansur Yavaş'ın Avukatından İlk Açıklama Geldi Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin Kimdir?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 14:23:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgatlılar, Şüheda'nın İzinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]