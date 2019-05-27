Son Dakika Haberleri: Yozgatlılara bayramda ücretsiz otopark hizmeti

Yozgatlılara bayramda ücretsiz otopark hizmeti

2 saat önce

Yozgat Belediyesi tarafından hizmete açılan 450 araçlık kapalı otopark, bugün itibariyle Ramazan Bayramı sonuna kadar vatandaşların hizmetine ücretsiz sunulacak.

Yozgatlılara bayramda ücretsiz otopark hizmeti, System.String[]
Yozgat Belediyesi tarafından hizmete açılan 450 araçlık kapalı otopark, bugün itibariyle Ramazan Bayramı sonuna kadar vatandaşların hizmetine ücretsiz sunulacak.

Yozgat'ta vatandaşların bayram alışverişlerini daha rahat yapmaları için kapalı otoparkın bugün itibariyle halkın hizmetine ücretsiz sunulduğunu dile getiren Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "450 araçlık kapalı otopark projemiz ile ilgili kısmı kabul aşamasına geldik. Bu günlerde kısmı kabulü yapılacak. Havalandırma ile ilgili problemlerimiz giderildi. Asansörlerdeki problemler de tamamlandı. Bugün itibariyle hem gündüz hem de gece otoparkımız ücretsiz olacaktır. Bayramda da hem vatandaşlarımız hem de esnafımız, yine bayram sürecinde otoparkımızı ücretsiz kullanacaklar. Yozgat'ımızla ilgili büyük bir otopark problemi vardı, buranın giderilmesiyle bir nebze olsun otopark sorununa çözüm bulduk" dedi. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:55 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Yozgat Belediyesi, Yozgat, Güncel
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