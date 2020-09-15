Son dakika haber! SPOR Yozgatspor 1959 FK'da 16 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

SPOR Yozgatspor 1959 FK'da 16 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Harun GÖKÇEOĞLU YOZGAT,(DHA)-

Misli.com 3'üncü Lig 2'inci Grup takımlarından Yozgatspor 1959 FK'da 12 oyuncu, 3 antrenör ve 1 masörün koronavirüs testi pozitif çıktı. Teknik Direktör Nihat Tinel, Şu an testi negatif çıkan futbolcularımızla çalışmalara devam ediyoruz dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına 14 Ağustos'ta başlayan Yozgatspor 1959 FK'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Geçen hafta Bolu'da oynanan hazırlık maçının ardından kente gelen takıma koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu 12 futbolcu, 3 teknik heyet ve 1 masörün testi pozitif çıktı. Oyuncuların ve teknik heyetin tedavisine başlanılırken, test sonuçları negatif çıkan futbolcular antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Nihat Tinel, ligin başlamasına kısa süre kala böyle bir durumla karşılaşmanın üzüntü verici olduğunu söyledi. Tinel, 12 futbolcu, 3 teknik heyet ve 1 masörümüzün korona virüs testlerinin pozitif olduğunu öğrendik. Şu an testi negatif çıkan futbolcularımızla çalışmalara devam ediyoruz. Umarım son testlerde pozitif oyuncularımızın sonuçları negatifle sonuçlanır dedi.