Yozgatspor'da Nihat Tinel dönemi

TFF 3. Lig ekibi Yozgatspor 1959 FK'da yeni sezon hazırlıklarına başlarken, teknik direktörlük görevine Nihat Tinel getirildi.

Yozgatspor Tesislerinde yapılan basın toplantısı ile takımın Nihat Tinel'e emanet edildiği açıklandı. Basın toplantısına Yozgatspor yönetim kurulunun tamamı katılırken, 2020-2021 sezonunda takımın başında olacak Nihat Tinel ve Harun Dişlitaş'ta hazır bulundu. Yıllardır Yozgatspor çatısı altında görev alan Tinel kendisine güvenen yönetime teşekkür ederken hedef olarak 2. Lig'i gösterdi.

İmza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Yozgatspor 1959 FK Kulüp Başkanı Kazım Arslan,"Yeni sezon başlangıcındayız ve yeni sezonla ilgili Yozgatspor'un hazırlıkları devam ediyor. En güzel neticeyi alabilmek içinde arkadaşlarımızla birlikte gayret içerisindeyiz. Sezonun başlangıcı ile ilgili halen bir takım belirsizlikler var ama daha fazla vakit kaybetmemek adına yol haritamıza uygun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Henüz 3. Ligde gruplar belli değil. Biz 35-40 gün içerisinde başlayacağını var sayarak bu haftadan itibaren hazırlıklarımıza biraz daha hız vermiş olacağız. Zaten bugüne kadar geçen zamanda bir plan bir program çerçevesinde bir takım hazırlıklar yapıldı. Şimdi bu hazırlıkları hayata geçirip inşallah Yozgatspor'u kısa sürede lige hazır hale getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT