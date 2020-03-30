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Yozgatspor taraftarlarından 'Evde Kal' çağrısı
7 saat önce
Yozgatspor 1959 FK taraftarları hazırladıkları video ile koronavirüse önlem amaçlı 'Evde Kal' çağrısı yaptı.
Yozgatspor 1959 FK taraftarları hazırladıkları video ile koronavirüse önlem amaçlı 'Evde Kal' çağrısı yaptı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Yozgatspor'a gönül veren taraftarlar koronavirüse karşı önlem amacıyla 'Evde Kal' çağrısı yaptı. Hazırlanan videoda her yaştan taraftar çağrıda bulundu. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:50 Kaynak: İHA
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