- Yozgatspor taraftarlarından 'Evde Kal' çağrısı

TFF 3. Lig ekiplerinden Yozgatspor'a gönül veren taraftarlar koronavirüse karşı önlem amacıyla 'Evde Kal' çağrısı yaptı. Hazırlanan videoda her yaştan taraftar çağrıda bulundu.

YOZGAT - Yozgatspor 1959 FK taraftarları hazırladıkları video ile koronavirüse önlem amaçlı 'Evde Kal' çağrısı yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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