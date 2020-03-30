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Yozgatspor taraftarlarından 'Evde Kal' çağrısı
6 saat önce
- Yozgatspor taraftarlarından 'Evde Kal' çağrısı Yozgatspor 1959 FK taraftarları hazırladıkları video ile koronavirüse önlem amaçlı 'Evde Kal' çağrısı yaptı.
- Yozgatspor taraftarlarından 'Evde Kal' çağrısı
YOZGAT - Yozgatspor 1959 FK taraftarları hazırladıkları video ile koronavirüse önlem amaçlı 'Evde Kal' çağrısı yaptı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Yozgatspor'a gönül veren taraftarlar koronavirüse karşı önlem amacıyla 'Evde Kal' çağrısı yaptı. Hazırlanan videoda her yaştan taraftar çağrıda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:43 Kaynak: İHA
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