YPG Azez'de füze ve topçu saldırısı düzenledi: 3 yaralı - Son Dakika

Terör örgütü YPG/ PKK Suriye'nin Azez ilçe merkezinde topçu ve füze saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 3 kişi yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinin merkezinde sivil yerleşim yerlerini hedef alıp topçu saldırısı düzenledi. Bir aracın ve evlerin hasar gördüğü saldırıda en az 3 kişi yaralandı. Sivillerin saldırı anında kaçması sayesinde can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

(İHA)