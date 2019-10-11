Son Dakika Haberleri: YPG'den Nusaybin'e havan saldırısı: 4 şehit
Son Dakika Güncel YPG'den Nusaybin'e havan saldırısı: 4 şehit

YPG'den Nusaybin'e havan saldırısı: 4 şehit

53 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinden YGP-PKK'lı teröristler tarafından ilçe merkezine düzenlenen havan saldırısında 4 vatandaş şehit oldu.

YPG'den Nusaybin'e havan saldırısı: 4 şehit, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinden YGP- PKK'lı teröristler tarafından ilçe merkezine düzenlenen havan saldırısında 4 vatandaş şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı 3. gününde devam ederken, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı'dan YPG-PKK'lı teröristler tarafından Nusaybin ilçesindeki sivil vatandaşlara yönelik havan topu saldırıları başladı. Teröristlerin attığı 4-5 havan topu ilçe merkezinde vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü. Saldırıda 4 vatandaş şehit olurken, bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(Beril Solmuşgül - Murat Başal/İHA)

Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'de yaşan AB vatandaşları, Brexit nedeniyle haklarını kaybetmekten endişe ediyor
Teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Teröristlerin saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim'in babası: Bir değil binlerce Elif'im kurban olsun Rapçi Şanışer'den Barış Pınarı Harekatı için konserini iptal etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 19:54:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YPG'den Nusaybin'e havan saldırısı: 4 şehit
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]