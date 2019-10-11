YPG'den Nusaybin'e havan saldırısı: 4 şehit

Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı 3. gününde devam ederken, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı'dan YPG-PKK'lı teröristler tarafından Nusaybin ilçesindeki sivil vatandaşlara yönelik havan topu saldırıları başladı. Teröristlerin attığı 4-5 havan topu ilçe merkezinde vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü. Saldırıda 4 vatandaş şehit olurken, bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mardin 'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye 'nin Kamışlı kentinden YGP- PKK 'lı teröristler tarafından ilçe merkezine düzenlenen havan saldırısında 4 vatandaş şehit oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Teröristlerin saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim'in babası: Bir değil binlerce Elif'im kurban olsun