Son Dakika Haberleri: YPG'den Nusaybin'e havan saldırısı: 4 şehit
Son Dakika Genel YPG'den Nusaybin'e havan saldırısı: 4 şehit

YPG'den Nusaybin'e havan saldırısı: 4 şehit

1 saat önce

YPG'den Nusaybin'e havan saldırısı: 4 şehit Teröristlerin havan saldırısında 4 kişi şehit oldu, çok sayıda yaralı varMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinden YGP-PKK'lı teröristler tarafından ilçe merkezine havan saldırısı düzenlendi.

YPG'den Nusaybin'e havan saldırısı: 4 şehit

Teröristlerin havan saldırısında 4 kişi şehit oldu, çok sayıda yaralı var

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinden YGP- PKK'lı teröristler tarafından ilçe merkezine havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi şehit oldu, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı 3. gününde devam ederken, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı'dan YPG-PKK'lı teröristler tarafından Nusaybin ilçesindeki sivil vatandaşlara yönelik havan topu saldırıları başladı. Teröristlerin attığı 4-5 havan topu ilçe merkezinde vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YPG'den Nusaybin'e havan saldırısı: 4 şehit

Nusaybin, Mardin, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nusaybin'de YPG/PKK tarafından düzenlenen hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı
AK Partili Metiner'den CHP'li Tanrıkulu'ya: İnşallah sarhoş değildir Teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: 8 şehit, 35 yaralı Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! Teröristler böyle yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 21:27:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YPG'den Nusaybin'e havan saldırısı: 4 şehit
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]