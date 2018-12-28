Ypg'den Suriye Hükümetine Çağrı: Menbic'den Çekildik, Asker Yollayın

Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı YPG (Halk Koruma Birlikleri), birliklerini Suriye'nin kuzeyindeki Menbic şehrinden çektiğini açıkladı.

Kürt Demokratik Birklik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı YPG (Halk Koruma Birlikleri), birliklerini Suriye'nin kuzeyindeki Menbic şehrinden çektiğini açıkladı.



YPG, Suriye hükümetine çağrıda bulunarak kente asker göndermesini istedi.



Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin tehditleri karşısında Menbic'in korunması için ait olduğumuz Suriye hükümetine, silahlı güçlerini bu bölgeye göndermesi çağrısı yapıyoruz" denildi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Aralık'ta açıkladığı Suriye'den askerlerini çekme kararının ardından, Halk Savunma Birlikleri (YPG) işbirliği yapmak için Rusya ve Suriye ile görüşmelere başlamıştı.



Bu görüşmelerde, YPG'nin siyasi kanadı PYD, Rusya'dan, Suriye ordusunun YPG'nin kontrolü altındaki bölgeye gelerek Türkiye ile arasındaki sınırları korumasını talep etti.



Rusya Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Maria Zaharova, Çarşamba günü, "Amerikan askerinin çekilmesinin ardından onların elindeki bölge, Suriye ordusunun kontrolüne geçmeli" demişti.



ABD, 60 ila 100 gün içinde çekilmeyi planlıyor



ABD, IŞİD'le mücadele için Suriye'de kara birlikleri olarak YPG ile işbirliği yapmış, bunun sonucunda YPG Suriye'nin neredeyse 4'te 1'ini kontrolü altına almıştı.



Fırat Nehri'nin doğusunda kalan, Türkiye ile olan sınır bölgesi de YPG kontrolünde. Bu sınırda, 2015'ten bu yana ABD askerleri var. ABD askerleri, 60 ile 100 gün arasında Suriye'den çekilmeyi planlıyor.



Ankara, PKK'nın Suriye kolu olduğu gerekçesiyle sınırlarındaki YPG varlığına itiraz ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD askerlerinin çekilmesiyle birlikte Fırat'ın doğusuna gelecek aylarda bir operasyon düzenleneceğini, hem YPG'nin hem de güneyde IŞİD'in hedef alınacağını duyurmuştu.

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