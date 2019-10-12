Son Dakika Haberleri: YPG'den Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı
Son Dakika Güncel YPG'den Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

YPG'den Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

59 dakika önce

Telabyad'da bulunan PKK/YPG'li teröristler, Türk tarafındaki askeri nöbet kulübesine ateş açtı.

YPG'den Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı, System.String[]

Telabyad'da bulunan PKK/YPG'li teröristler, Türk tarafındaki askeri nöbet kulübesine ateş açtı.


Barış Pınarı Harekatı'nın dördüncü gününde Telabyad'daki PKK/YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı. Akşam saatlerinde Telabyad'ın sınır noktasına yakın bir bölgeden Türkiye tarafındaki nöbet kulübesine ateş açıldı. Sınır birlikleri tarafından karşılık verilirken yapılan top ve obüs atışları ile birlikte teröristler etkisiz hale getirildi.


Yaşanan çatışma kısa sürdü. - ŞANLIURFA

Telabyad, Türkiye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:53 Kaynak: İHA
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