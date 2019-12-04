Son Dakika Haberleri: YPG konuşulmadı, Türkiye geri adım attı; NATO Zirvesi'nden ne sonuç çıktı?
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YPG konuşulmadı, Türkiye geri adım attı; NATO Zirvesi'nden ne sonuç çıktı?

6 saat önce

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) Londra’da gerçekleştirilen liderler zirvesinde, son dönemdeki ayrışmalara rağmen yayımlanan ortak deklarasyonda beraberlik kararı çıktı. Türkiye, YPG’nin terör örgütü olarak tanımlanmamasına rağmen Polonya ve Baltık Planı’na destek verdi

YPG konuşulmadı, Türkiye geri adım attı; NATO Zirvesi'nden ne sonuç çıktı?, System.String[]

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) Londra'da gerçekleştirilen liderler zirvesinde, son dönemdeki ayrışmalara rağmen yayımlanan ortak deklarasyonda dayanışma kararı çıktı. Türkiye, YPG'nin terör örgütü olarak tanımlanmamasına rağmen Polonya ve Baltık Planı'na destek verdi.


Zirvenin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, basın açıklaması yaparak toplantıyı değerlendirdi. Stoltenberg, YPG/PYD konusunun zirvede görüşülmediğini ancak bu konuda görüş ayrılıklarının var olduğunu belirtti.

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Türkiye, Londra, YPG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:43 
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