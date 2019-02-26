Son Dakika Haberleri: Ypg'li Teröriste 7 Yıl 6 Ay Hapis

Ypg'li Teröriste 7 Yıl 6 Ay Hapis

29 dakika önce

Kayseri'ye yasa dışı yollarla giren, PKK'nın Suriye kolu YPG/PYD terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan ve bu suçtan tutuklu yargılanan 36 yaşındaki sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ypg'li Teröriste 7 Yıl 6 Ay Hapis, System.String[]
Kayseri'ye yasa dışı yollarla giren, PKK'nın Suriye kolu YPG/PYD terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan ve bu suçtan tutuklu yargılanan 36 yaşındaki sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

4 Ocak'ta Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, Suriye'de terör örgütü YPG/PYD adına silahlı faaliyet gösteren Suriye uyruklu Hasan Elcuma Elşemma'nın kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Kayseri'ye geldiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yapmış oldukları takip ve çalışmalar sonucu Hasan Elcuma Elşemma'yı yakalayarak gözaltına aldı. Hasan Elcuma Elşemma, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Hasan Elcuma Elşemma ve avukatı hazır bulundu.

Suriye Halep uyruklu, 36 yaşındaki evli, 2 çocuk babası tutuklu sanık Hasan Elcuma Elşemma, tercüman eşliğinde verdiği savunmasında "Kayseri'ye yasa dışı yollarla girdim, Oruçreis Mahallesi'nde hayvancılık yapıyordum. YPG'de 5 yıl önce 2 ay görev yaptım, köyleri bekler, nöbet tutardım. Herhangi bir eğitim almadım. Elime av tüfeği verdiler, Suriye Nerabiye kasabasında araç girişleri kontrol ederdim, beraatımı ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Hasan Elcuma Elşemma'ya 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:04 Kaynak: İHA

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