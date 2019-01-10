Son Dakika Haberleri: Ypg'li Teröristler Hendek Kazarken Görüntülendi- İş Makineleri ile Hendek Mesaisi

Ypg'li Teröristler Hendek Kazarken Görüntülendi- İş Makineleri ile Hendek Mesaisi

2 saat önce

- YPG'li teröristler hendek kazarken görüntülendi İş makineleri ile hendek mesaisiCERABLUS - YPG'li teröristler Münbiç sınırının sıfır noktasında hendek kazarken görüntülendi.

- YPG'li teröristler hendek kazarken görüntülendi
İş makineleri ile hendek mesaisi

CERABLUS - YPG'li teröristler Münbiç sınırının sıfır noktasında hendek kazarken görüntülendi.
Suriye'nin Cerablus kentine bağlı Sağir köyünün karşısında bulunan Alavat Dağındaki PKK/YPG'li teröristler iş makineleri ile hendek kazarken görüntülendi. Münbiç sınırında görüntülenen çok sayıda terörist kürekle hendek kazarken iş makineleri ise hendeklerin önüne toprak yığdı. ABD'nin bölgeden çekilme kararının ardından yalnız kalınca hendek politikasına tekrar dönen teröristler iş makineleri ve kazma kürek ile hendek kazarken İhlas Haber Ajansı ekipleri tarafından görüntülendi.
Öte yandan bir yanda hendek ve tüneller kazılırken diğer yandan bir grup teröristin ise hendek nöbeti tuttuğu görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:23 Kaynak: İHA

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