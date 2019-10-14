Son Dakika Haberleri: YPG'li teröristler mühimmat ikmali yaparken böyle vuruldu
Son Dakika 3. Sayfa YPG'li teröristler mühimmat ikmali yaparken böyle vuruldu

YPG'li teröristler mühimmat ikmali yaparken böyle vuruldu

1 saat önce

YPG'li teröristler mühimmat ikmali yaparken böyle vurulduŞANLIURFA - MSB: "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi.

YPG'li teröristler mühimmat ikmali yaparken böyle vuruldu

ŞANLIURFA - MSB: "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi."

YPG'li teröristler mühimmat ikmali yaparken böyle vuruldu

YPG, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
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