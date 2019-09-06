Son Dakika Haberleri: YPG'li teröristler sınırda görüntülendi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

YPG'li teröristler sınırda görüntülendi

1 saat önce

YPG'li teröristler sınırda görüntülendi ABD ile müşterek kara devriyesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptığı sırada YPG'li teröristler sınırda görüntülendiŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge...

YPG'li teröristler sınırda görüntülendi

ABD ile müşterek kara devriyesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptığı sırada YPG'li teröristler sınırda görüntülendi

ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinin gerçekleştirileceğini açıklamasının ardından YPG'li teröristler sınırda görüntülendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinin gerçekleştirileceğini açıkladı. Açıklamanın hemen ardından silahlı YPG'li teröristler sınırda görüntülendi. Ellerinde silah olan teröristlerin Suriye'nin Telabyad kentinde rejime ait eski gümrük bölgesinde dolaştıkları gözlendi.

Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Akar Güvenli Bölge kapsamında devriye açıklaması yaptığı sırada, YPG'li teröristler sınırda görüntülendi
TEM'de tır devrildi, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Çay içerken bacağından vuruldu, yine de bardağını bırakmadı Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip teslim oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 22:13:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YPG'li teröristler sınırda görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]