Son Dakika Haberleri: Ypg'li teröristlerin hendek kazma anları görüntülendi
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Ypg'li teröristlerin hendek kazma anları görüntülendi

1 saat önce

SURİYE'nin Kamışlı kentinde bulunan YPG'li teröristlerin iş makineleriyle hendek kazma anları Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Ypg'li teröristlerin hendek kazma anları görüntülendi, System.String[]

SURİYE'nin Kamışlı kentinde bulunan YPG'li teröristlerin iş makineleriyle hendek kazma anları Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin hareketliliği görüntülendi. Sınır hattında ağır silahlı araçlarla görüntülenen teröristler, Kamışlı'daki çevre yolunda bir süre hareket ettikleri gözlendi. Bir grup teröristin ise bazı noktalarda iş makineleriyle hendek kazmaları Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Nusaybin, Mardin, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:20 Kaynak: DHA
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