Ypg'li Teröristlerin Hendek Nöbeti - Ypg'li Teröristler Nöbet Tutarken Görüntülendi

- YPG'li teröristlerin hendek nöbeti - YPG'li teröristler nöbet tutarken görüntülendiCERABLUS - Suriye'de YPG'li teröristler, Münbiç sınırının sıfır noktasında hendek nöbeti tutarken görüntülendi.

- YPG'li teröristlerin hendek nöbeti

- YPG'li teröristler nöbet tutarken görüntülendi



CERABLUS - Suriye'de YPG'li teröristler, Münbiç sınırının sıfır noktasında hendek nöbeti tutarken görüntülendi.

Suriye'nin Cerablus kentine bağlı Çatal bölgesinin karşısında bulunan Seyade Dağı'nda PKK/YPG'li teröristler, kazdıkları hendek ve tünellerde nöbet tutmaya devam ediyor. Münbiç ile Cerablus'u ayıran Seyade Dağı'nda bir grup terör örgütü mensubu hendek nöbeti tutarken İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Seyade Dağı'nın tam karşısında bulunan Çatal bölgesinden teröristlerin kontrolündeki dağı 24 saat izleyen Özgür Suriye Ordusu güçleri ise operasyon için gelecek emri bekliyor.

ABD'nin bölgeden çekilme kararının ardından yalnız kalan teröristler hendek politikasına tekrar dönmüştü.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad Bir Süre Daha Yerinde Kalacak

Trump'ın İran'la İlgili Açıklaması İsrail'de Şaşkınlıkla Karşılandı: Şoktayız

Teslim Olan PKK'lı Kadın Teröristten İtiraf: Sözde Yönetici, Yaralı Kadın Teröriste Mağarada Tecavüz Etti

Parayla Poşet Alanlara Tazminat Hakkı Doğuyor