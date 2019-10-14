Son Dakika Haberleri: YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishane - TEL
Son Dakika Güncel YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishane - TEL

YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishane - TEL

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKYPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishaneÜMÜ : YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖK YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishaneÜMÜ : YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.

Varılan mutabakat kapsamında Türkiye'nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu hapishanenin boş olduğu tespit edildi.

Tel Abyad merkezdeki hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti.

YPG'li teröristlerin terk ettiği hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar da görüntülere yansıdı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin açıklamasında, "DEAŞ hapishanesine gittiğimiz zaman bunun YPG'li teröristler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük" ifadelerini kullanmıştı.

YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishane - TEL

Telabyad, Türkiye, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:25 Kaynak: AA
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