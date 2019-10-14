Ypg'li teröristlerin içerideki deaş'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı
10 dakika önce
YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:36 Kaynak: DHA
YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı
Tel Abyad ve Rasulayn'ı kaybeden teröristler, Münbiç'te rejim bayrağını astı Bakan Hulusi Akar: Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesi var. Gittiğimizde YPG'liler tarafından boşaltıldığını gördük Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ'lıların çıkarıldığı cezaevinde teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı var Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi