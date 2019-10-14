Son Dakika Haberleri: Ypg'li teröristlerin içerideki deaş'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika Güncel Ypg'li teröristlerin içerideki deaş'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı

Ypg'li teröristlerin içerideki deaş'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı

10 dakika önce

YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.

YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı

Ypg'li teröristlerin içerideki deaş'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı

YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:36 Kaynak: DHA
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