Son Dakika Haberleri: Ypg'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi
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Ypg'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi

5 dakika önce

SURİYE'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Ypg'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi, System.String[]
SURİYE'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin hareketliği gözlendi. Gündüz saatlerinde YPG'li teröristlerin kamyonetlerle sınır hattında gezdikleri görüldü. Teröristleri taşıyan kamyonet, Kamışlı kentinin iç kesimlerine ilerleyerek gözden kayboldu.


Nusaybin, Mardin, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:00 Kaynak: DHA
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