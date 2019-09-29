Ypg'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi
5 dakika önce
SURİYE'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:00 Kaynak: DHA
SURİYE'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği, Mardin
'in Nusaybin
ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye
'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin hareketliği gözlendi. Gündüz saatlerinde YPG'li teröristlerin kamyonetlerle sınır hattında gezdikleri görüldü. Teröristleri taşıyan kamyonet, Kamışlı kentinin iç kesimlerine ilerleyerek gözden kayboldu.
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