Son Dakika Haberleri: YPG'li teröristlerin Suriye'deki hareketliliği görüntülendi
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YPG'li teröristlerin Suriye'deki hareketliliği görüntülendi

1 saat önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin hareketliliği görüntülendi.

YPG'li teröristlerin Suriye'deki hareketliliği görüntülendi, System.String[]


MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin hareketliliği görüntülendi.
Suriye'nin Kamışlı kentindeki çevre yolunda ilerleyen 3 kamyonetin içinde bulunan YPP'li teröristlerin hareketliliği Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Yaklaşık 50 kişilik teröristin yer aldığı 3 kamyonet, Türkiye sınırına yakın bölgeden geçerek, Kamışlı kentinin iç kesimlerine ilerdikten sonra gözden kayboldu.

- Mardin
Nusaybin, Mardin, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:28 Kaynak: DHA
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