Son Dakika Haberleri: Ypg'li Teröristlerin Suriye'deki Konvoyu Görüntülendi

Ypg'li Teröristlerin Suriye'deki Konvoyu Görüntülendi

1 saat önce

SURİYE'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'lilerin konvoyu Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Ypg'li Teröristlerin Suriye'deki Konvoyu Görüntülendi, System.String[]
SURİYE'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'lilerin konvoyu Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. 

Nusaybin ilçesine 500 metre mesafede bulunan Kamışlı kentinde PKK/YPG terör örgütü mensuplarına ait konvoy hareketliliği yaşandı. Teröristlerin kullandığı 10 araçlık konvoyda, ağır silahlı kamyonetler yer alırken, Nusaybin'in karşısında geçerken siren çalmaları dikkat çekti. Konvoy bir süre sonra gözden kaybolurken, aynı yol güzergahında bu kez TIR'a yüklenmiş teröristlere ait paletli zırhlı araç görüldü.

- Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:29 Kaynak: DHA

PKK, Nusaybin, Mardin, Güncel
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