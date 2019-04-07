Ypg'li Teröristlerin Suriye'deki Konvoyu Görüntülendi
1 saat önce
SURİYE'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'lilerin konvoyu Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
SURİYE'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'lilerin konvoyu Mardin
'in Nusaybin
ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin ilçesine 500 metre mesafede bulunan Kamışlı kentinde PKK/YPG terör örgütü mensuplarına ait konvoy hareketliliği yaşandı. Teröristlerin kullandığı 10 araçlık konvoyda, ağır silahlı kamyonetler yer alırken, Nusaybin'in karşısında geçerken siren çalmaları dikkat çekti. Konvoy bir süre sonra gözden kaybolurken, aynı yol güzergahında bu kez TIR'a yüklenmiş teröristlere ait paletli zırhlı araç görüldü.
- Mardin
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:29 Kaynak: DHA
Teröristin İfadesi, Örgütte Kadına Şiddet ve Cinsel İstismarı Ortaya Koydu
Ahmet Türk'ü Kızdıran Olay: Bu Ne Telaş, Bu Ne Aymazlık
CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul'daki Son Oy Durumunu Paylaştı
MHP, Büyükşehirlerdeki Muhtarlıkların Kaldırılması Teklifinde Bulundu