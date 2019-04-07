Ypg'li Teröristlerin Suriye'deki Konvoyu Görüntülendi
1 saat önce
SURİYE'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'lilerin konvoyu Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
SURİYE'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'lilerin konvoyu Mardin
'in Nusaybin
ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin ilçesine 500 metre mesafede bulunan Kamışlı kentinde PKK/YPG terör örgütü mensuplarına ait konvoy hareketliliği yaşandı. Teröristlerin kullandığı 10 araçlık konvoyda, ağır silahlı kamyonetler yer alırken, Nusaybin'in karşısında geçerken siren çalmaları dikkat çekti. Konvoy bir süre sonra gözden kaybolurken, aynı yol güzergahında bu kez TIR'a yüklenmiş teröristlere ait paletli zırhlı araç görüldü. - Mardin
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:43 Kaynak: DHA
Teröristlerin Suriye'deki Konvoyu ve Zırhlı Aracı Nusaybin'den Görüntülendi
Ahmet Türk'ü Kızdıran Olay: Bu Ne Telaş, Bu Ne Aymazlık
Fazıl Say'dan Binali Yıldırım'ın Afişlerine Tepki: İstanbul Halkına Haksızlık Değil mi?
Erdoğan, Sinyali Vermişti! Belediyelere Başkanlık Sistemi Ayarı Geliyor