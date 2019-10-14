Son Dakika Haberleri: YPG'liler hapishanedeki DEAŞ'lıları serbest bıraktı
Son Dakika Güncel YPG'liler hapishanedeki DEAŞ'lıları serbest bıraktı

YPG'liler hapishanedeki DEAŞ'lıları serbest bıraktı

1 saat önce

Fırat'ın doğusunda YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.

YPG'liler hapishanedeki DEAŞ'lıları serbest bıraktı, System.String[]

Fırat'ın doğusunda YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı. Fırat'ın doğusunda yürütülen "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Tel Abyad'da Türkiye'nin kontrolünü sağlamaya hazır olduğu hapishanenin boş olduğu tespit edildi. Tel Abyad merkezdeki hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti. YPG'li teröristlerin terk ettiği hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar da görüntülere yansıdı.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, konuya ilişkin açıklamasında, "DEAŞ hapishanesine gittiğimiz zaman bunun YPG'li teröristler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük" ifadelerini kullanmıştı. - ANKARA

Telabyad, Fırat, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:24 Kaynak: İHA
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